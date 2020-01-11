13 января в Севастополе начнётся выплата региональной социальной доплаты к пенсии

Напомним, с января 2020 года в Севастополе на замену федеральной вводится региональная социальная доплата к пенсии, выплату которой будут осуществлять органы соцзащиты. Севастопольские пенсионеры, у которых доход ниже прожиточного минимума, региональную доплату к пенсии начнут получать уже с 13 января.

В связи с тем, что прожиточный минимум пенсионера устанавливается с 1 января 2020 года, выплата региональной социальной доплаты к пенсии будет осуществлена через отделения банков 13 января. В этот же день пенсионеры, которым пенсия положена в период с 4 по 13 января, получат РСД через почтовые отделения связи. А за период с 14 по 23 января — согласно графику доставки пенсии. В последующем, начиная с февраля выплата региональной социальной доплаты будет синхронизирована с пенсией, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника отдела предоставления соцвыплат Департамента труда и социальной защиты населения Людмилу Воробьеву.

По словам специалиста, в случае, если получатель РСД по собственному желанию решит изменить способ выплаты, ему необходимо обратиться с заявлением в районное управление труда социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания.

Людмила Воробьева напомнила, что региональная социальная доплата устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума.

С 1 января 2020 года величина прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе составит 9 тысяч 597 рублей, что в целом превышает показатель по Российской Федерации. При этом, при подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, помимо самой пенсии, учитываются и дополнительное материальное обеспечение, ЕДВ, иные меры соцподдержки, а также денежный эквивалент льгот, — отметила специалист.

Внимание! Пенсионерам, которым Пенсионный фонд уже установил и выплатил федеральную социальную доплату к пенсии по 31 декабря 2019 года включительно, подавать заявление на установление региональной доплаты не требуется. Для этих пенсионеров выплата будет продолжена органами социальной защиты в беззаявительном порядке.