13 мая в мечетях Крыма пройдет праздничный намаз

Праздничный намаз на Ораза-байрам в мечетях Крыма пройдет 13 мая в 6:00 часов утра.

В Симферополе главный байрам-намаз состоится в зале Дворца культуры профсоюзов (ул. Киевская, 115). В 6.00 духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев традиционно начнет читать проповедь, затем проведет коллективный байрам-намаз, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Ораза-байрам — праздник окончания поста (Ид аль-Фитр) — отмечается первые три дня месяца Шевваль. До праздничного намаза верующие дают милостыню, пожертвования в пользу малоимущих, нуждающихся, путников и др. После праздничной молитвы мусульмане накрывают столы. Люди приглашают друг друга на праздничные угощения, посещают своих родителей, родственников, больных, дарят им подарки. В это время принято посещать могилы своих усопших близких, читая суры из Корана и просить у Аллаха облегчить их участь.

Напомним, Указом Главы Республики Крым Сергея Аксенова выходным праздничным днем в связи с празднованием Ораза-байрама объявлена пятница 14 мая 2021 года (второй день Ораза байрама).