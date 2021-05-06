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13 мая в мечетях Крыма пройдет праздничный намаз
фото: EjupLila (pixabay.com)

13 мая в мечетях Крыма пройдет праздничный намаз

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 12:26 06.05.2021

Праздничный намаз на Ораза-байрам в мечетях Крыма пройдет 13 мая в 6:00 часов утра.

В Симферополе главный байрам-намаз состоится в зале Дворца культуры профсоюзов (ул. Киевская, 115). В 6.00 духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев традиционно начнет читать проповедь, затем проведет коллективный байрам-намаз, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Ораза-байрам — праздник окончания поста (Ид аль-Фитр) — отмечается первые три дня месяца Шевваль. До праздничного намаза верующие дают милостыню, пожертвования в пользу малоимущих, нуждающихся, путников и др. После праздничной молитвы мусульмане накрывают столы. Люди приглашают друг друга на праздничные угощения, посещают своих родителей, родственников, больных, дарят им подарки. В это время принято посещать могилы своих усопших близких, читая суры из Корана и просить у Аллаха облегчить их участь.

Напомним, Указом Главы Республики Крым Сергея Аксенова выходным праздничным днем в связи с празднованием Ораза-байрама объявлена пятница 14 мая 2021 года (второй день Ораза байрама).

13 мая в мечетях Крыма пройдет праздничный намаз

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