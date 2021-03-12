13 марта в Симферополе состоится общегородской субботник

Завтра в Симферополе состоится первый в том году общегородской субботник. Как сообщили в администрации крымской столицы, начало мероприятия — в 9:00. Приглашаются все желающие — активные, неравнодушные горожане.

Однозначно в субботнике примут участие представители структурных подразделений администрации города Симферополя, а также руководители предприятий муниципального образования.

В ходе субботника планируется очистить следующие городские территории:

– переулок Гренажный, 11, за рестораном «Мархал»;

– переулок Учебный, 5, территория Старорусского кладбища;

– сквер Дубки по улице Маршала Жукова;

– Нижний пруд;

– улица Аральская (лесная зона);

– зеленая зона вдоль реки Салгир (от моста в парк им. Ю.А. Гагарина до кафе «Русе»).

Все участники будут обеспечены необходимым инвентарём: мешки для сбора мусора, перчатки, инструменты, также на территориях будут размещены контейнеры типа «лодочка» для вывоза собранного мусора, — уточнили в администрации Симферополя.