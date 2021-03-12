13 марта в Симферополе состоится общегородской субботник

Завтра в Симферополе состоится первый в том году общегородской субботник. Как сообщили в администрации крымской столицы, начало мероприятия — в 9:00. Приглашаются все желающие — активные, неравнодушные горожане.
Однозначно в субботнике примут участие представители структурных подразделений администрации города Симферополя, а также руководители предприятий муниципального образования.
В ходе субботника планируется очистить следующие городские территории:
– переулок Гренажный, 11, за рестораном «Мархал»;
– переулок Учебный, 5, территория Старорусского кладбища;
– сквер Дубки по улице Маршала Жукова;
– Нижний пруд;
– улица Аральская (лесная зона);
– зеленая зона вдоль реки Салгир (от моста в парк им. Ю.А. Гагарина до кафе «Русе»).
Все участники будут обеспечены необходимым инвентарём: мешки для сбора мусора, перчатки, инструменты, также на территориях будут размещены контейнеры типа «лодочка» для вывоза собранного мусора, — уточнили в администрации Симферополя.
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