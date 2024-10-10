13 октября под Судаком — «Яблочный трейл»

В этом году к бегунам по пересеченной местности присоединятся велосипедисты. Общий старт, но разные маршруты. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

300 участников из разных уголков Крыма, Севастополя и других регионов страны преодолеют бегом 10, 21 и 42 км, а велосипедисты будут соревноваться на дистанциях 20 и 40 км с различным набором высот. Все маршруты проложены на территории сельскохозяйственных угодий ООО «Грушевские сады» на восточной окраине Грушевки и прилегающих к ним локациях горно-лесистой местности региона.

Соревнования проходят в Крыму третий раз и по традиции приурочены ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Начало мероприятия – в 9.30.