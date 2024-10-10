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13 октября под Судаком - "Яблочный трейл"

13 октября под Судаком — «Яблочный трейл»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:46 10.10.2024

В ближайшее воскресенье, 13 октября, в Грушевке, что под Судаком, пройдет яркое спортивное мероприятие по трейлу и трелрайдингу «Яблочный трейл».

В этом году к бегунам по пересеченной местности присоединятся велосипедисты. Общий старт, но разные маршруты. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

300 участников из разных уголков Крыма, Севастополя и других регионов страны преодолеют бегом 10, 21 и 42 км, а велосипедисты будут соревноваться на дистанциях 20 и 40 км с различным набором высот. Все маршруты проложены на территории сельскохозяйственных угодий ООО «Грушевские сады» на восточной окраине Грушевки и прилегающих к ним локациях горно-лесистой местности региона.

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Соревнования проходят в Крыму третий раз и по традиции приурочены ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Начало мероприятия – в 9.30.

 

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