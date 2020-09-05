За титул и корону конкурса «Мисс Крым-2020», говорят организаторы, будут бороться 15 жительниц полуострова в возрасте от 16 до 22 лет. В этом году было решено провести седьмой по счёту конкурс под звёздным южнобережным небом, для этого будет установлена сцена с подиумом для дефиле.

Это единственный официальный конкурс красоты в Крыму. Участницы порадуют гостей и зрителей изяществом нарядов от известных дизайнеров, а организаторы – сюрпризами, угощениями и яркими эмоциями, – цитирует Турпортал Крыма генерального директора проекта Юлию Кондратьеву. Всего предусмотрено 5 призовых номинаций – «Мисс Крым-2020», «Вице-Мисс» и другие категории. Головы всех победительниц увенчают эксклюзивные короны ручной работы. Оценивать красавиц будет компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, представителей шоу-бизнеса, культуры и спорта России. А ведущим мероприятия станет артист и известный инстаграм-блогер Игнат Тагиев. Начало – в 20.00.