13 тысяч долларов США и два телевизора — двое краснодарцев обворовали крымчанина. Пойдут под суд

Установлено, что двое мужчин в возрасте 20 и 29 лет, прибыв на территорию полуострова в феврале этого года, разъезжали на автомобиле по населённым пунктам и предлагали местным жителям купить у них строительные инструменты. Так, в поисках потенциального покупателя, они зашли в дом потерпевшего. Во время чаепития младший из грабителей, узнав о месте хранения денежных средств, нанёс хозяину дома удар в голову. Гражданин потерял сознание, а нападавшие похитили 13 тысяч долларов США и два телевизора, после чего скрылись. Правоохранительными органами подельники были объявлены в федеральный розыск, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20-летний фигурант был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из МО МВД России «Сакский» в городе Домодедово Московской области, а его 29-летний сообщник спустя непродолжительное время сам явился с повинной в полицию. Оба обвиняемых признали свою вину. С их слов, технику они сдали в ломбард, а наличные потратили.

‍В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Соучастники ожидают правосудия, находясь под стражей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым