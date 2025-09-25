Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | 13 тысяч долларов США и два телевизора — двое краснодарцев обворовали крымчанина. Пойдут под суд
Новости Республики

13 тысяч долларов США и два телевизора — двое краснодарцев обворовали крымчанина. Пойдут под суд

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:00 25.09.2025

В Республике Крым следственным отделом МО МВД России «Сакский» завершено расследование уголовного дела в отношении двоих уроженцев Краснодарского края, обвиняемых в грабеже 57-летнего местного жителя.

Установлено, что двое мужчин в возрасте 20 и 29 лет, прибыв на территорию полуострова в феврале этого года, разъезжали на автомобиле по населённым пунктам и предлагали местным жителям купить у них строительные инструменты. Так, в поисках потенциального покупателя, они зашли в дом потерпевшего. Во время чаепития младший из грабителей, узнав о месте хранения денежных средств, нанёс хозяину дома удар в голову. Гражданин потерял сознание, а нападавшие похитили 13 тысяч долларов США и два телевизора, после чего скрылись. Правоохранительными органами подельники были объявлены в федеральный розыск, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20-летний фигурант был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из МО МВД России «Сакский» в городе Домодедово Московской области, а его 29-летний сообщник спустя непродолжительное время сам явился с повинной в полицию. Оба обвиняемых признали свою вину. С их слов, технику они сдали в ломбард, а наличные потратили.

Узнайте больше:  В Черноморском районе Крыма застолье закончилось уголовным делом

‍В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Соучастники ожидают правосудия, находясь под стражей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x