13% жителей Крыма обещают окунуться в прорубь на Крещение

13% жителей Крыма собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные горожане из Крыма.

13% жителей Крыма собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году, причем 6% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (15% против 11% соответственно). Больше желающих приобщиться к народной традиции среди молодых горожан: 15% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, — 10%.

77% экономически активных жителей Крыма никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. Причем 8% рассказали, что ранее принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: «Боюсь простыть»; «Здоровье, увы, не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».

Время проведения: 14-17 января 2024 года

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