130 тысяч рублей за ворота: севастополец отдал мошеннику деньги, но товар так и не получил

Севастополец решил заказать себе новые металлические ворота и позвонил по объявлению. В итоге он остался без ворот и своих денег.

На звонок 51-летнего горожанина откликнулся 36-летний местный предприниматель, который пообещал заказчику высокое качество металлического изделия, кратчайшие сроки установки и приемлемую цену. На радостях мужчина сразу же оплатил бизнесмену всю стоимость ворот – 130 тысяч рублей. После получения денег подрядчик пропал и на телефонные звонки своего клиента не отвечал. Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника. Он признался, что обманным путём похитил деньги и потратил их на свои нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до 5 лет лишения свободы.