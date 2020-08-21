Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | 130 тысяч рублей за ворота: севастополец отдал мошеннику деньги, но товар так и не получил

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
130 тысяч рублей за ворота: севастополец отдал мошеннику деньги, но товар так и не получил

130 тысяч рублей за ворота: севастополец отдал мошеннику деньги, но товар так и не получил

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:03 21.08.2020

Севастополец решил заказать себе новые металлические ворота и позвонил по объявлению. В итоге он остался без ворот и своих денег.

На звонок 51-летнего горожанина откликнулся 36-летний местный предприниматель, который пообещал заказчику высокое качество металлического изделия, кратчайшие сроки установки и приемлемую цену. На радостях мужчина сразу же оплатил бизнесмену всю стоимость ворот – 130 тысяч рублей. После получения денег подрядчик пропал и на телефонные звонки своего клиента не отвечал. Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника. Он признался, что обманным путём похитил деньги и потратил их на свои нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

130 тысяч рублей за ворота: севастополец отдал мошеннику деньги, но товар так и не получил

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.