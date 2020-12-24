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Чем объясняется рост числа заболевших коронавирусом в Крыму
Фото: pixabay.com

130 выписаны, четверо скончались. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:50 24.12.2020

По состоянию на утро 24 декабря в Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 86 лет. 130 человек выписаны после выздоровления. Скончалось четыре человека в возрасте от 57 до 75 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6175 человека. В настоящий момент выздоровели 5797 человек, 211 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 155 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 178.

Под наблюдением находится 560 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

130 выписаны, четверо скончались. Коронавирус в Севастополе

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