14 декабря Владимир Путин подведет итоги года и пообщается с прессой

В Кремле решили совместить форматы пресс-конференции и «прямой линией».
Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.
14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат «прямой линии» и итоговой пресс-конференции Президента, — сказал Песков.
Такой формат используется не впервые — ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.
Отвечая на вопрос, сколько будет длиться это мероприятие, представитель Кремля сказал:
Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным не имеет заранее определенного четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера.
Сбор вопросов на «прямую линию» начнется 1 декабря, их будут принимать по телефону, СМС и по интернету. Граждане РФ могут присылать свои вопросы через бесплатное СМС-сообщение по номеру 04040, либо через сайт moskva-putinu.ru. Место проведения мероприятия 14 декабря пока не уточняется.
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С тегами: Владимир Путин