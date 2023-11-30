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Фото: Kremlin.ru

14 декабря Владимир Путин подведет итоги года и пообщается с прессой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:55 30.11.2023

В Кремле решили совместить форматы пресс-конференции и «прямой линией».

Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат «прямой линии» и итоговой пресс-конференции Президента, — сказал Песков.

Такой формат используется не впервые — ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

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Отвечая на вопрос, сколько будет длиться это мероприятие, представитель Кремля сказал:

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным не имеет заранее определенного четкого хронометража. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера.

Сбор вопросов на «прямую линию» начнется 1 декабря, их будут принимать по телефону, СМС и по интернету. Граждане РФ могут присылать свои вопросы через бесплатное СМС-сообщение по номеру 04040, либо через сайт moskva-putinu.ru. Место проведения мероприятия 14 декабря пока не уточняется.

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