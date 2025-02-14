14 февраля: ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе

Над ликвидацией последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС. Специалисты вывезли загрязненный мазутом грунт с пляжей СТ «Берег» и «Нахимовец», продолжили мониторинг пляжей «Омега», «Парк Победы», береговой линии Северной стороны и Балаклавы.

13 февраля вывезли 9,3 тонны загрязненного грунта. За все время работ вывезли 674,64 тонны отходов.

14 февраля спасательная служба работает на пляжах в районе Балаклавы. Волонтеры к работам не привлекаются.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находится 31 птица.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

Присоединиться можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя