Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | 14 февраля: ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе
Новости Республики
14 февраля: ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

14 февраля: ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:18 14.02.2025

Над ликвидацией последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС. Специалисты вывезли загрязненный мазутом грунт с пляжей СТ «Берег» и «Нахимовец», продолжили мониторинг пляжей «Омега», «Парк Победы», береговой линии Северной стороны и Балаклавы.

13 февраля вывезли 9,3 тонны загрязненного грунта. За все время работ вывезли 674,64 тонны отходов.

14 февраля спасательная служба работает на пляжах в районе Балаклавы. Волонтеры к работам не привлекаются.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находится 31 птица.

Узнайте больше:  Налоговая служба Севастополя: проще всего предоставить декларацию через личный кабинет налогоплательщика

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

Присоединиться можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЧП в Крыму

ЧП в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x