14 июня: в Севастополе бензин будет в свободной продаже на восьми заправках

О том, что на восьми заправках в Севастополе 14 июня бензин появится в свободной продаже, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92)

АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra )

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92)

АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)

Губернатор подчеркнул, что в сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.

источник: РИА Новости Крым

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