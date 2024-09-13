14 сентября Дни посёлков отметят Гаспра, Симеиз и Кореиз

14 сентября на ЮБК пройдут праздничные мероприятия, посвящённые основанию посёлков Гаспры, Симеиза и Кореиза. Гостей ждут развлекательные программы, концерты, показы мультфильмов и интерактивные шоу. Вход на мероприятия свободный!
Гаспра
ул. Севастопольское шоссе, 52 (возле замка графини Паниной):
15:00 – детская развлекательная программа с бумажным шоу и шоу мыльных пузырей
16:00 – рисунки на асфальте для детей, кинопоказ мультфильма и мороженое
17:00 – торжественная часть
17:10 – выступление вокального ансамбля «Русские праздники»
Кореиз
ул. Севастопольское шоссе, 4:
17:00 – начало праздничной программы, бумажное шоу
18:00 – торжественная часть
18:15 – выступление вокального ансамбля «Жар-птица» из Севастополя
Симеиз
ул. Советская, 48:
10:00-18:00 – выставка картин самодеятельных художников и работ мастеров прикладного творчества «Иду вдоль Генуэзских стен»
10:00-14:00 – информационная краеведческая площадка «Симеиз в архитектуре»
11:00-14:00 – фестиваль-конкурс авторской поэзии и песни «Мы похожи с тобой»
12:30-15:00 – мастер-класс «Запах счастья» по изготовлению ароматических мешочков
14:00-16:00 – выставка художественных работ, прикладного творчества и керамики «Символ Симеиза»
ул. Советская, 17:
11:00-14:00 – городской хореографический фестиваль-конкурс «Звёздный Симеиз»
13:30-14:00 – торжественная часть «Мальцевские мечты»
ул. Советская, 33:
18:00 – развлекательная программа для детей «Супер коты!»
источник: пресс-служба администрации Ялты
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