14 сентября Дни посёлков отметят Гаспра, Симеиз и Кореиз

Гаспра

ул. Севастопольское шоссе, 52 (возле замка графини Паниной):

15:00 – детская развлекательная программа с бумажным шоу и шоу мыльных пузырей

16:00 – рисунки на асфальте для детей, кинопоказ мультфильма и мороженое

17:00 – торжественная часть

17:10 – выступление вокального ансамбля «Русские праздники»

Кореиз

ул. Севастопольское шоссе, 4:

17:00 – начало праздничной программы, бумажное шоу

18:00 – торжественная часть

18:15 – выступление вокального ансамбля «Жар-птица» из Севастополя

Симеиз

ул. Советская, 48:

10:00-18:00 – выставка картин самодеятельных художников и работ мастеров прикладного творчества «Иду вдоль Генуэзских стен»

10:00-14:00 – информационная краеведческая площадка «Симеиз в архитектуре»

11:00-14:00 – фестиваль-конкурс авторской поэзии и песни «Мы похожи с тобой»

12:30-15:00 – мастер-класс «Запах счастья» по изготовлению ароматических мешочков

14:00-16:00 – выставка художественных работ, прикладного творчества и керамики «Символ Симеиза»

ул. Советская, 17:

11:00-14:00 – городской хореографический фестиваль-конкурс «Звёздный Симеиз»

13:30-14:00 – торжественная часть «Мальцевские мечты»

ул. Советская, 33:

18:00 – развлекательная программа для детей «Супер коты!»

источник: пресс-служба администрации Ялты