1406 севастопольских будущих мам получили единое пособие

Единое пособие для семей с доходом ниже прожиточного минимума получают не только семьи с детьми, но и будущие мамы. С начала действия программы Отделение Социального фонда России по Севастополю назначило пособие 1406 будущим мамам, вставшим на учет в медицинские организации до 12-й недели беременности.

Напомним, что при оформлении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 15 762 руб. (размер регионального прожиточного минимума на душу населения в Севастополе в 2024 году).

Размер ежемесячного пособия для беременных, вставших на учет в ранние сроки, может составлять 50% (8 590,5 руб.), 75% (12 885,75 руб.) либо 100% (17 181 руб.) от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Единое пособие назначается Отделением СФР по Севастополю при обращении женщины после наступления срока беременности 12 недель, а денежные средства выплачиваются за период с месяца постановки на учет в медицинскую организацию, но не ранее наступления 6 недель беременности.

Пособие выплачивается с месяца постановки на учет, даже если будущая мама обращается на последних сроках беременности. Деньги приходят всегда за полный месяц, в том числе за месяц, в котором родится малыш. Если у женщины есть дети, на которых она уже получает единое пособие, она может оформить себе выплату, когда будет продлевать пособие детям на новый срок. В этом случае прошлые выплаты мер социальной поддержки на детей не будут учитываться при расчете дохода семьи, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Социального фонда России по Севастополю Елену Гайворонскую.

Заявление можно заполнить на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю.

Решение о назначении выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в региональное Отделение СФР необходимых сведений от организаций и документов заявителя.

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются через банки в единый выплатной день — 3 числа, на почте — с 1-го по 25-ое число месяца, следующем за месяцем, за который выплачивается пособие. Например, если пособие назначено и выплачено в августе, то следующая выплата за сентябрь поступит в октябре, выплата за октябрь — в ноябре и т.д.

За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр (8-800-100-00-01) и сообщить оператору первой линии о необходимости связаться с оператором Отделения СФР по Севастополю. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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