15-17 марта — выборы Президента России. В Крыму напоминают меры безопасности

Единая диспетчерская служба в Республике Крым – 112;

МВД по Республике Крым — (3652) 734-613, (102);

УФСБ России по Республике Крым — (3652) 291-020, 291-030;

ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 500-904;

Аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.

Кроме того, крымчане, задействованные в организации выборного процесса, не должны забывать об ответственности за нарушение избирательного законодательства, за нарушение которого предусмотрены административная и уголовная ответственность.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК