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15-17 марта — выборы Президента России. В Крыму напоминают меры безопасности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 12.03.2024

15-17 марта 2024 года крымчане, как и все граждане Российской Федерации, будут принимать участие в выборах Президента России. Наряду с дистанционным электронным голосованием, голосованием из дома, крымчане по-прежнему смогут отдать голос за своего кандидата непосредственно на избирательных участках.

Одним из самых важных аспектов является обеспечение безопасности при проведении выборов, в том числе неукоснительное соблюдение и выполнение требований правил пожарной безопасности. Все избиратели обязаны соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать установленный противопожарный режим.

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. С порядком действия граждан при обнаружении подозрительных и оставленных предметов можно здесь. При этом гражданам, задумавшим совершение противоправных действий, не стоит забывать об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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Контактные телефоны дежурных служб:

  • Единая диспетчерская служба в Республике Крым – 112;
  • МВД по Республике Крым — (3652) 734-613, (102);
  • УФСБ России по Республике Крым — (3652) 291-020, 291-030;
  • ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 500-904;
  • Аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.

Кроме того, крымчане, задействованные в организации выборного процесса, не должны забывать об ответственности за нарушение избирательного законодательства, за нарушение которого предусмотрены административная и уголовная ответственность.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК 

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