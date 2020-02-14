15 февраля в Детском парке Симферополя льготный день проведут, но...

Дирекция «Детского парка» сообщает, что 15 февраля, в установленный льготный день, дети из многодетных семей смогут бесплатно посетить только «Аквариум» и зооуголок.

В связи с тем, что наше учреждение проходит процедуру оформления талона-разрешения на работу аттракционов в республиканской Инспекции, мы временно не можем эксплуатировать имеющиеся муниципальные аттракционы: «Колесо обозрения», «Орбиту», «Весёлые горки», «Детскую железную дорогу», «Цепочную карусель» (для малышей). После того, как специалисты подтвердят, что наши аттракционы вновь готовы к работе, дирекция «Детского парка» проведёт внеплановый льготный день. Дополнительную информацию об этом при первой же возможности мы опубликуем на официальном сайте нашего муниципального учреждения, — отмечают в дирекции «Детского парка».