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15 февраля в Детском парке Симферополя льготный день проведут, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 18:34 14.02.2020

Дирекция «Детского парка» сообщает, что 15 февраля, в установленный льготный день, дети из многодетных семей смогут бесплатно посетить только «Аквариум» и зооуголок.

В связи с тем, что наше учреждение проходит процедуру оформления талона-разрешения на работу аттракционов в республиканской Инспекции, мы временно не можем эксплуатировать имеющиеся муниципальные аттракционы: «Колесо обозрения», «Орбиту», «Весёлые горки», «Детскую железную дорогу», «Цепочную карусель» (для малышей). После того, как специалисты подтвердят, что наши аттракционы вновь готовы к работе, дирекция «Детского парка» проведёт внеплановый льготный день. Дополнительную информацию об этом при первой же возможности мы опубликуем на официальном сайте нашего муниципального учреждения, — отмечают в дирекции «Детского парка».

 

15 февраля в Детском парке Симферополя льготный день проведут, но...

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