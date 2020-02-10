15 февраля в Ялте — общегородской субботник

Помимо санитарной очистки территорий, в Ялте в ходе субботника планируется определить места под будущую высадку многолетних растений.

Субботник пройдёт по всей территории муниципального образования городской округ Ялта. К участию приглашаются коллективы предприятий всех форм собственности, а также неравнодушные граждане. В рамках субботника, в частности, предполагается расчистка русел рек, обрезка многолетних растений и удаление сухостоя, очистка косогоров, уборка придомовых территорий. Кроме того, порядок будет наведён у мемориалов, памятников, а также в местах захоронения участников Великой Отечественной войны. Масштабные работы по наведению порядка планируется провести и в Мордвиновском парке (бывший санаторий МО), — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



Традиционно сотрудники администрации города Ялта и руководители структурных подразделений, а также подведомственных учреждений, депутаты Ялтинского городского совета и сотрудники муниципальных предприятий будут работать на закреплённых участках.

Принять участие в субботнике могут все желающие.