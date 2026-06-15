15 июня: бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС

В понедельник на шести заправках Алушты в свободной продаже появится топливо. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. Топливо можно будет купить на следующих АЗС:

«ТЭС»: Симферопольская, 11 (АИ-92, АИ-95, ДТ).

«АТАН»: Виноградная, 3 (АИ-92, ДТ+), Ленина, 115 (ДТ+), Ленина, 114 (АИ-92, АИ-95+, ДТ+), Симферопольская, 42 (АИ-92, ДТ+), с. Кипарисное (АИ-95+, ДТ+).

В понедельник утром глава администрации города Саки Юлия Предыбайло также сообщила, что в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС.

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