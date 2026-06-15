Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | 15 июня: бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС
Новости Республики

15 июня: бензин в Алуште появится в свободной продаже на шести АЗС

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:15 15.06.2026

В понедельник на шести заправках Алушты в свободной продаже появится топливо. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. Топливо можно будет купить на следующих АЗС:

  • «ТЭС»: Симферопольская, 11 (АИ-92, АИ-95, ДТ).
  • «АТАН»: Виноградная, 3 (АИ-92, ДТ+), Ленина, 115 (ДТ+), Ленина, 114 (АИ-92, АИ-95+, ДТ+), Симферопольская, 42 (АИ-92, ДТ+), с. Кипарисное (АИ-95+, ДТ+).
Узнайте больше:  Где 9 июня можно заправиться в Севастополе без QR-кодов

В понедельник утром глава администрации города Саки Юлия Предыбайло также сообщила, что в свободной продаже появилось дизельное топливо на одной заправке крупной сети АЗС.

источник: РИА Новости Крым
Просмотры: 2

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.