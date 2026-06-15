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15 июня: что с топливом в Феодосии

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:43 15.06.2026

В понедельник, 15 июня, на 10 автозаправочных станциях Феодосийского округа появилось топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации Феодосии. С 10:00 топливо можно найти в свободной продаже на следующих АЗС:

  • «Атан», пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — А-92;
  • «Атан», г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 ультра, А-92;
  • «Атан», г. Феодосия, Керченское шоссе,27/Д — ДТ ультра;
  • «Атан», г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — А-92;
  • «Атан», г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — А-92, ДТ ультра;
  • «Атан», пгт. Коктебель, ул. Ленина 150 — ДТ ультра;
  • «Атан», г. Феодосия, с.Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;
  • «Атан», г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — ДТ ультра;
  • «Атан», г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-92, ДТ-ультра;
  • ТЭС, г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а — АИ-95, АИ-92, ДТ.
Узнайте больше:  В Феодосийском округе свободный бензин Аи‑92 появился на пяти заправках

источник: РИА Новости Крым

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