15 июня: что с топливом в Феодосии

В понедельник, 15 июня, на 10 автозаправочных станциях Феодосийского округа появилось топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации Феодосии. С 10:00 топливо можно найти в свободной продаже на следующих АЗС:

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