15 июня в Севастополе — сильный дождь и гроза

По данным гидрометцентра, 15 июня в Севастополе будет сильный дождь и гроза.
Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха 24-26°С, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя:
- плавать в море;
- находиться на открытой местности, на возвышенности;
- стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.
Рекомендуется:
- выключить электроприборы;
- закрыть окна;
- отказаться от прогулок и поездок.
При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»!
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