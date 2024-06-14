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фото: pikist.com

15 июня в Севастополе — сильный дождь и гроза

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:29 14.06.2024

По данным гидрометцентра, 15 июня в Севастополе будет сильный дождь и гроза.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха 24-26°С, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя:

  • плавать в море;
  • находиться на открытой местности, на возвышенности;
  • стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.
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Рекомендуется:

  • выключить электроприборы;
  • закрыть окна;
  • отказаться от прогулок и поездок.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»!

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