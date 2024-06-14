15 июня в Севастополе — сильный дождь и гроза

По данным гидрометцентра, 15 июня в Севастополе будет сильный дождь и гроза.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха 24-26°С, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя:

плавать в море;

находиться на открытой местности, на возвышенности;

стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.

Рекомендуется:

выключить электроприборы;

закрыть окна;

отказаться от прогулок и поездок.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»!