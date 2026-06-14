15 июня – Вьюн зелёный и день Никифора. Плетут венки на счастье

15 июня на Руси девушки плели венки на счастье – делали их из вьюнка. Дома же в этот день украшали веточками берез. В принципе, текущие сутки были праздничными. Крестьяне собирались за околицей шумными компаниями, после чего ходили по улицам дружной толпой и пели песни, посвященные парам, которые сочетались браком в текущем году. К вечеру молодежь собиралась на игрища. На стол же 15 июня обязательно ставили свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства, благополучия.

Церковь нынче почитает память святителя Никифора – патриарха и исповедника Константинопольского.

Погодные приметы на сегодня таковы:

Солнце всходит в тумане? К тихому и душному дню.

Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.

Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.

Погода будет жаркой и солнечной, если на закате небо голубое, золотистое или ярко–розовое.

Когда пауки совсем не работают, рвут часть своей сети и заползают в темный угол – будет ветер.

Жуки жужжат – к непогоде.

Северный ветер разгонит любой дождь.

Колючки околоцветника чертополоха (репейника) разошлись в стороны, приняли горизонтальное положение, головка стала более колючей, издает приторный запах – к хорошей погоде.

Солнце вечером за тучи зашло – к ненастью.

Соловей поет всю ночь – к солнечному дню.

С ночи на утро тихо – будет хорошая погода.

Ветер усилился после тихой затяжной погоды – к дождю. Узнайте больше: Жители Крыма сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

Именины в этот день отмечают: Мария, Дмитрий, Никифор, Константин, Иван.

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