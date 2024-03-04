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фото: pikist.com

15% крымчан принимали карьерные решения под давлением родных

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:17 04.03.2024

Горожане, сталкивающиеся с психологическим давлением близких по поводу работы и карьеры, чаще всего находят силы поступить по-своему. В опросе сервиса SuperJob  приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

15% крымчан приходилось испытывать психологическое давление со стороны родных и близких по поводу работы и карьеры: «Хочу переехать в другой город, мама боится остаться без помощи, поэтому обижается и злится»; «Текущий график работы не устраивает членов семьи»; «Я понимала, что нужно увольняться, а родные давили, чтобы я продолжала работать»; «Мужа не устраивает размер моей зарплаты». Чаще всего с подобного рода «прессингом» сталкиваются те, кто моложе (23% среди опрошенных до 34 лет против 12% среди респондентов старше 45 лет). Реже всего о попытках родных повлиять на решения относительно работы и карьеры рассказывали горожане с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц (9%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

В ситуации, когда родственники пытаются навязывать карьерные решения, большинству все же удается поступить по-своему (63%). На поводу у близких идут 11%. Каждый четвертый стремится прийти к компромиссному варианту (26%).

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Согласно опросу представителей компаний, ситуации, когда сотрудники увольняются под давлением семьи, не так уж и редки: каждый третий работодатель иногда сталкивается с подобным обоснованием решения покинуть компанию, каждый двадцатый назвал такие случаи частыми.

Время проведения: 24 января — 1 февраля 2024 года

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