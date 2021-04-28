15 мая в Херсонесе — «Ночь музеев»

Херсонес Таврический приглашает 15 мая 2021 года принять участие в международной акции «Ночь музеев».

Вместе с богами Херсонеса вы сможете отправиться в путешествие к созвездиям и планетам, а также узнаете, почему карта звездного неба пестрит именами героев древних мифов и легенд. Двери музея-заповедника будут открыты с восьми вечера до трех часов ночи, а темой культурной программы станут «Небесные символы». Торжественное открытие акции пройдет в Античном театре. Во время концертной шоу-программы богиня Дева – покровительница древнего Херсонеса – соберет на праздник богов, известных нам из древнегреческих мифов, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Бог Уран познакомит гостей со звёздным небом и расскажет, какие созвездия и планеты названы в честь древнегреческих и древнеримских богов. Всё это можно будет увидеть в купольном планетарии прямо на территории Херсонеса Таврического.

Легенда о богине Гее, покровительствующей планете Земля, будет представлена зрителям через классическую музыку и оперные арии.

На «планете Венера» под звуки волшебного ксилофона гости встретятся с прекрасной Афродитой – богиней любви, которая поделится с ними секретами молодости и красоты, пригласив принять участие в различных мастер-классах.

Гелиос (бог Солнца) и Селена (богиня Луны) откроют свои «звездные дома» и наделят людей энергией солнечного света и умиротворением, исходящим от Луны. Изящные балерины под аккомпанемент кроссовер-квартета увлекут зрителей в волшебный мир танца.

В Византийском дворике прозвучат непревзойденные мелодии Stabat mater Джованни Баттисты Перголези в исполнении сопрано и меццо-сопрано.

Специально для этой ночи Херсонес Таврический представит уникальные экспонаты из фондов музея-заповедника: ювелирные украшения и античные геммы.

Приглашаем всех присоединиться к акции «Ночь музеев» и провести её вместе с Херсонесом! Это уникальный шанс узнать больше об античной мифологии с точки зрения астрономии и увидеть выступления заслуженных артистов Севастополя, Крыма, Украины и России. Напоминаем вам о мерах предосторожности при посещении музея-заповедника и о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, — подчёркивают сотрудники музея.

Программа международной акции «Ночь музеев» в Херсонесе Таврическом

Локации на открытой территории музея-заповедника:

20:00–02:00 – Аллея у монетного двора: фотовыставка «Ночное небо».

20:30–21:00 – Античный театр: торжественное открытие международной акции «Ночь музеев». Иммерсионное шоу и театрализованное представление.

21:10–21:20 и 00:35–00:45 – Площадка перед малым залом Античной экспозиции: бог Уран познакомит посетителей со звездным небом. Трансляция фильма о планетах и созвездиях, названных в честь древнегреческих богов.

21:00–01:00 – Площадка перед малым залом Античной экспозиции: планетарий.

21:25–21:45 и 22:45–23:05 – Византийский дворик: богиня Гея расскажет о планете Земля. Концертная программа классической музыки и театрализованное представление.

21:50–22:10 и 23:10–23:25 – Сад миниатюр: богиня Афродита познакомит гостей с планетой Венера. Исполнение греческих песен и оперных арий под аккомпанемент ксилофона. Мастер-классы по женским прическам и украшениям, тематическая фотозона.

22:20–22.40 и 23:30–23:50 – Центральная площадка Херсонеса (агора) с видом на портовый район: Зевс и Селена поделятся секретами планет Юпитер и Луна. Выступление артистов балета и кроссовер-квартета (кроссовер – музыкальный стиль, соединяющий разные направления, например, классику, джаз и поп-музыку).

22:00–02:00 – Смотровая площадка с видом на северный берег: мини-экскурсии каждые полчаса (группы до 15 человек).

00:00–00:35 – Античный театр: торжественное закрытие мероприятия.

Экспозиционные и выставочные залы:

20:00–03:00 – Античная экспозиции: витрина с античными геммами (резные камни).

20:00–03:00 – Византийская экспозиция: витрина с античными ювелирными изделиями, представленная научно-фондовым отделом музея-заповедника специально для «Ночи музеев».

20:00–03:00 – Малый зал Античной экспозиции: временная межмузейная выставка «Беспокойные соседи».

20:00–03:00 – Малый зал византийской экспозиции: временная выставка «Планета Херсонес», посвященная 60-летию первого полета человека в космос.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»