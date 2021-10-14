15 октября в поселке Новофедоровка Сакского района освятят памятник адмиралу Ф. Ушакову

15 октября, в День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, на территории одноименного храма в поселке Новофедоровка Сакского района состоится открытие и освящение памятника адмиралу Ф. Ушакову.

8.00 — Открытие памятника с военнослужащими и администрацией района и поселка, 9.00. — Праздничная литургия,

10.30 — Освящение памятника. Богослужение и чин освящение возглавит Преосвященнейший Нестор, епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.