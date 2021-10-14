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15 октября в поселке Новофедоровка Сакского района освятят памятник адмиралу Ф. Ушакову

15 октября в поселке Новофедоровка Сакского района освятят памятник адмиралу Ф. Ушакову

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 20:04 14.10.2021

15 октября, в День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, на территории одноименного храма в поселке Новофедоровка Сакского района состоится открытие и освящение памятника адмиралу Ф. Ушакову.

  • 8.00 — Открытие памятника с военнослужащими и администрацией района и поселка, 9.00. — Праздничная литургия,
  • 10.30 — Освящение памятника. Богослужение и чин освящение возглавит Преосвященнейший Нестор, епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

 

15 октября в поселке Новофедоровка Сакского района освятят памятник адмиралу Ф. Ушакову

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