15 октября в поселке Новофедоровка Сакского района освятят памятник адмиралу Ф. Ушакову

15 октября, в День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, на территории одноименного храма в поселке Новофедоровка Сакского района состоится открытие и освящение памятника адмиралу Ф. Ушакову.
- 8.00 — Открытие памятника с военнослужащими и администрацией района и поселка, 9.00. — Праздничная литургия,
- 10.30 — Освящение памятника. Богослужение и чин освящение возглавит Преосвященнейший Нестор, епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.
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