В Севастополе представили документальную драму «Между строк»

В Ретрокинотеатре состоялась премьера документальной драмы, рассказывающей историю севастопольской поэтессы Марии Батюхно. События фильма разворачиваются с первых дней СВО. В 2022 году муж главной героини, поэтессы Марии Батюхно, в составе медицинской части отправляется на фронт. Спустя несколько месяцев Мария узнает, что у нее и ее сына онкология. Начинается многолетняя борьба — на фронте и в тылу.

Война идет не только на фронте, но и в тылу. Ежедневно мирные жители страны помогают в сборе гуманитарной помощи, ведут информационную войну, жены бойцов ждут мужей, воспитывают детей, при этом не прекращая справляться с обычными трудностями жизни. Моя героиня — пример того, как в условиях СВО хрупкая творческая женщина ежедневно борется за свою жизнь и жизнь своего ребенка и, сражаясь на культурном фронте, приближает общую Победу, — рассказывает режиссер картины Яна Бех.

Фильм снят в Севастополе киностудией ТВОЙproДАction при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и Союза кинематографистов Российской Федерации.

Над фильмом работала команда, в которую вошли: режиссер, сценарист и продюсер Яна Бех; оператор-постановщик и режиссер монтажа Юрий Сасин; композитор и оператор Ярослав Бех; композитор и звукорежиссер Максим Перов.

За последние три года команда проекта сняла документальный сериал «Перерождение Z», документальные фильмы «Отчий дом» и «Родина/Мать» (победитель Национальной премии «Патриот», премьера состоялась в октябре на фестивале «RT.doc: Время наших героев»), а также документальный сериал «Защитники Отечества». Все фильмы посвящены событиям последних лет, связанным с проведением СВО.

После показа зрители обсудили впечатления и задали вопросы главной героине и творческой группе, а также погрузились в рифмы Марии Батюхно под мелодичную импровизацию Максима Перова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя