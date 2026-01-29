Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | В Севастополе представили документальную драму «Между строк»
Новости Республики
В Севастополе представили документальную драму "Между строк"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе представили документальную драму «Между строк»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:42 29.01.2026

В Ретрокинотеатре состоялась премьера документальной драмы, рассказывающей историю севастопольской поэтессы Марии Батюхно. События фильма разворачиваются с первых дней СВО. В 2022 году муж главной героини, поэтессы Марии Батюхно, в составе медицинской части отправляется на фронт. Спустя несколько месяцев Мария узнает, что у нее и ее сына онкология. Начинается многолетняя борьба — на фронте и в тылу.

Война идет не только на фронте, но и в тылу. Ежедневно мирные жители страны помогают в сборе гуманитарной помощи, ведут информационную войну, жены бойцов ждут мужей, воспитывают детей, при этом не прекращая справляться с обычными трудностями жизни. Моя героиня — пример того, как в условиях СВО хрупкая творческая женщина ежедневно борется за свою жизнь и жизнь своего ребенка и, сражаясь на культурном фронте, приближает общую Победу, — рассказывает режиссер картины Яна Бех.

В Севастополе представили документальную драму "Между строк"

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Фильм снят в Севастополе киностудией ТВОЙproДАction при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и Союза кинематографистов Российской Федерации.

Узнайте больше:  Студотряды Крыма провели урок ко Дню студенчества для воспитанников Лозовской школы-интерната

Над фильмом работала команда, в которую вошли: режиссер, сценарист и продюсер Яна Бех; оператор-постановщик и режиссер монтажа Юрий Сасин; композитор и оператор Ярослав Бех; композитор и звукорежиссер Максим Перов.

За последние три года команда проекта сняла документальный сериал «Перерождение Z», документальные фильмы «Отчий дом» и «Родина/Мать» (победитель Национальной премии «Патриот», премьера состоялась в октябре на фестивале «RT.doc: Время наших героев»), а также документальный сериал «Защитники Отечества». Все фильмы посвящены событиям последних лет, связанным с проведением СВО.

После показа зрители обсудили впечатления и задали вопросы главной героине и творческой группе, а также погрузились в рифмы Марии Батюхно под мелодичную импровизацию Максима Перова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.