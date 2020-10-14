15 октября в Севастополе — «Большое родительское собрание» в онлайн-режиме

Онлайн-трансляция межведомственной акции «Большое родительское собрание» 15 октября состоится с 18-30 до 20-00. Организаторы мероприятия: Управление по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента общественной безопасности города Севастополя.

В этом году данная акция впервые проводится в онлайн-режиме. Перед вами выступят квалифицированные педагоги, психологи, медики, социальные работники и другие специалисты по самым различным интересным для детей, родителей и педагогов темам.Видео выступлений размещены в аккаунте Департамента образования и науки города Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» ( https://vk.com/sevobrazovanie ). Каждый желающий сможет задать свои вопросы в комментариях под видео, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.