Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 15% родителей школьников Крыма возьмут отпуск в период осенних каникул
актуально в республике
15% родителей школьников Крыма возьмут отпуск в период осенних каникул
фото: pikist.com

15% родителей школьников Крыма возьмут отпуск в период осенних каникул

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 30.09.2024

В дни школьных осенних каникул в отпуск пойдет 1 из 6 родителей учеников начальных классов. В опросе сервиса работы Superjob приняли участие родители детей школьного возраста, имеющих работу, из Крыма.

Как организовать досуг ребенка, кто будет присматривать за детьми — вопросы, которыми задаются родители в преддверии школьных каникул. 15% родителей школьников совместят свой отпуск с каникулами, чтобы уделить больше времени своим детям. В частности, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).

Узнайте больше:  Крымчане против сокращения срока обучения в школе

Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуска в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 18% родителей учеников начальной школы, 11% родителей учащихся среднего звена и лишь 5% родителей учащихся 10—11 классов.

7 из 10 не станут брать отпуск на время каникул в силу различных причин: «Не отпускают с работы»; «Работа удаленная, на детей времени хватает»; «Дни отпуска за 2024 израсходованы». 14% пока не приняли решение.

Время проведения: 20—25 сентября 2024 года

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.