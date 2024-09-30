15% родителей школьников Крыма возьмут отпуск в период осенних каникул

В дни школьных осенних каникул в отпуск пойдет 1 из 6 родителей учеников начальных классов. В опросе сервиса работы Superjob приняли участие родители детей школьного возраста, имеющих работу, из Крыма.

Как организовать досуг ребенка, кто будет присматривать за детьми — вопросы, которыми задаются родители в преддверии школьных каникул. 15% родителей школьников совместят свой отпуск с каникулами, чтобы уделить больше времени своим детям. В частности, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).

Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуска в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 18% родителей учеников начальной школы, 11% родителей учащихся среднего звена и лишь 5% родителей учащихся 10—11 классов.

7 из 10 не станут брать отпуск на время каникул в силу различных причин: «Не отпускают с работы»; «Работа удаленная, на детей времени хватает»; «Дни отпуска за 2024 израсходованы». 14% пока не приняли решение.

Время проведения: 20—25 сентября 2024 года

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