15 сентября в Симферополе откроется фестиваль  документального кино «КрымДок»

С 15 по 18 сентября в Крыму пройдет третий открытый фестиваль документального кино «КрымДок» – постоянно действующий культурный проект министерства культуры РК. «КрымДок» является единственным в Крыму фестивалем, в программе которого крымчане и гости полуострова смогут увидеть лучшие российские и зарубежные документальные фильмы (Италия, Болгария, Армения, Белоруссия).

Организаторы фестиваля: Крымский киномедиацентр при участии Ассоциации документального кино Союза кинематографистов Российской Федерации и Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Фестиваль «КрымДок» направлен на популяризацию, продвижение документального кино как эффективного фактора развития кинематографа в Республике Крым и повышения роли отечественного неигрового кино в развитии поликультурных связей.

С министерстве культуры РК сегодня напомнили: торжественное открытие состоится 15 сентября, в 19:00, в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского.

Фестиваль пройдет в конкурсной (45 фильмов) и внеконкурсной (15 фильмов) программах.

Основная конкурсная программа содержит три номинации:

— конкурс «Крым на документальном экране» (документальные и телевизионные фильмы, имеющие отношение к Крыму: история, культура, личности, события, созданные в России и за рубежом (производство не ранее 2018 года);

— конкурс «Крымские премьеры документального кино» (документальные фильмы, созданные в России и за рубежом, до этого не показанные на других фестивалях в Республике Крым);

— конкурс «Аматорские дебюты» (документальные фильмы, созданные воспитанниками детских и юношеских видеостудий, индивидуальными киноаматорами).

Программа внеконкурсных показов включает в себя ретроспективы и документальные фильмы – победители российских кинофестивалей.

Кинопоказы конкурсной программы пройдут в Симферополе в кинотеатре «Берг», внеконкурсной программы – в киногостиной под открытым небом на Ялтинской киностудии. На базе Крымского киномедиацентра будет организована открытая площадка для обсуждения фильмов.

Представлять свои фильмы в Крым приедут режиссеры и продюсеры, а также будут участвовать в творческих встречах и мастер-классах в образовательных организациях Симферополя и Симферопольского района.

На отборочный конкурс III Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок» в этом году поступило более 140 работ профессиональных и начинающих режиссеров из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Пензы, Новосибирска, Краснодарского края, Ростова, Башкирии, а также из-за рубежа: Италии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Армении, Республики Беларусь, Приднестровской Республики.

Подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля «КрымДок». Все кинопоказы и мероприятия фестиваля проводятся бесплатно.