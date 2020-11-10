15 умерших от «ковида» за один день. В крымском минздраве объяснили

Минувшие сутки принесли самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Крыму за все время. Статистика свидетельствует о смерти 15 человек. Общее число умерших от инфекции (и вызванных ею осложнений) – 185. В крымском минздраве пояснили: 15 смертей вчера не было, а цифры — результат «статистической арифметики».

В опубликованной 10 ноября 2020 года информации указано 15 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: 9 летальных случаев произошло в октябре 2020 года, 6 – в ноябре 2020 года. Для подтверждения причины смерти пациента от новой коронавирусной инфекции требуется проведения ряда экспертиз – гистологического исследования тканей, вирусологического исследования секционного материала. На основе заключения по данным исследованиям, которые могут занимать до месяца, информация заносится в Федеральный регистр лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, — сообщили в минздраве РК.

Всего в Крыму выявлено 11 157 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики проходят 4 050 человек, выписано с выздоровлением – 6 813 (305 человек за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением находятся 2 735 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1 336, в стационарах – 1 311, изолировано в обсерваторы – 88 человек.