150 студентов и школьников привели в порядок территорию симферопольского парка им. Ю.А. Гагарина

С 25 по 26 января в Симферополе в парке им. Ю. А. Гагарина 150 бойцов Российских студенческих отрядов помогали в уборке и благоустройстве его территории. Студотрядовцы собирали листву, делали санитарную обрезку деревьев. За два дня было собрано и вывезено более 18 тонн опавшей листвы. Уборочные работы позволили привести в порядок 20 га парка.

Гагаринский парк самый большой парк в городе. Это популярное место отдыха среди жителей Симферополя, а для поддержания чистоты и порядка его территории важна непрерывная работа. На протяжении года студотряды Крыма активно взаимодействуют с руководством МБУК «Парки столицы». Студенты и школьники систематически помогают в уборке территории парковых хозяйств города. Сотрудники учреждения «Парки столицы» обеспечивают студотрядовцев Крыма необходимым инвентарём и координируют их работу.

Мы с ребенком ежедневно гуляем в парке. Увидела, что в парке работают молодые люди в синих куртках. Пообщавшись с ребятами, была искренне удивлена, что это студенты, которые во время своих зимних каникул, решили в качестве волонтеров помочь в благоустройстве города. Не ожидала, что такие ребята есть, да ещё в таком количестве. Слова благодарности и уважения нашим трудолюбивым студентам, — рассказала Светлана Сандулова, жительница г. Симферополя.

В работах также приняли участие 60 школьников г. Симферополя. Учащиеся Школы-лицея №3 имени Макаренко, Открытого космического лицея имени Берегового, школы №8 имени Волошиновой, Школы-лицея №17, школы №24 имени Клименко объединены в два трудовых отряда подростков (ТОП). Эта форма организации школьной молодежи помогает сплотиться школьникам в трудовые коллективы и через общественно полезный труд в рамках добровольческой деятельности осознанно выбрать направления трудовой деятельности, интересные для работы во время летних каникул. В ТОПах школьники получают свой первый трудовой опыт, работая в сфере благоустройства города, сфере оказания услуг и торговле, помогают вожатым в детских лагерях и т.д.

Второй год подряд в уборке Гагаринского парка принимают участие трудовые отряды подростков. Мы рады возможности поработать на благо города и внести свой вклад в его развитие. Участие в таких трудовых десантах помогает нам не только улучшить состояние парка, но и сплотить коллектив в отряде. Всё время, проведенное здесь, мы трудимся, общаемся и просто наслаждаемся процессом. Это прекрасная возможность для нас, школьников, вместе сделать наш Симферополь более уютным и красивым, — говорит Анастасия Трапезникова, комиссар трудового отряда подростков «Новаторы» Крымского регионального отделения РСО.

Трудовой десант по уборке парка им. Ю.А. Гагарина студенты и школьники проводили в рамках Республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО». Крымский студенческий десант РСО в 2025 году объединяет 400 студентов и школьников, которые работают в 18 муниципальных образованиях Республики Крым на уборке и благоустройстве общественно полезных территорий, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказывают помощь людям пожилого возраста, семьям участников СВО, проводят уроки мужества в школах.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службами администрации города Симферополя и Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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