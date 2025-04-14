16 апреля на Землю обрушится мощная магнитная буря

По прогнозу ученых, геомагнитный фон резко изменится около 15 часов. Космический шторм будет достигать уровня G2, что соответствует среднему уровню. К ночи буря чуть поутихнет до уровня G1 и постепенно сойдет на нет.

17 апреля геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.

Последующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля.

источник: РИА Новости Крым