16 апреля на Землю обрушится мощная магнитная буря

По прогнозу ученых, геомагнитный фон резко изменится около 15 часов. Космический шторм будет достигать уровня G2, что соответствует среднему уровню. К ночи буря чуть поутихнет до уровня G1 и постепенно сойдет на нет.
17 апреля геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.
Последующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля.
источник: РИА Новости Крым
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