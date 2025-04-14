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16 апреля на Землю обрушится мощная магнитная буря
фото: © Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

16 апреля на Землю обрушится мощная магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 14.04.2025

Магнитная буря уровня G2 произойдет на Земле в среду, 16 апреля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По прогнозу ученых, геомагнитный фон резко изменится около 15 часов. Космический шторм будет достигать уровня G2, что соответствует среднему уровню. К ночи буря чуть поутихнет до уровня G1 и постепенно сойдет на нет.

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17 апреля геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.

Последующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля.

источник: РИА Новости Крым 

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