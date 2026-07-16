16 июля: бензин в Севастополе будут продавать на пяти АЗС

В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Будет в свободной продаже топливо марки АИ-95 Ultra, – рассказал губернатор.
По его информации, заправить автомобили севастопольцы смогут по следующим адресам:
- АЗС 60, Качинское шоссе, 2;
- АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б;
- АЗС 81, ул. Хрусталева, 62;
- АЗС 84, проспект Столетовский, 5;
- АЗС 161, село Гончарное, ул. Дрыгина, 16.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг.
источник: РИА Новости Крым
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