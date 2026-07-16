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Новости Республики

16 июля: бензин в Севастополе будут продавать на пяти АЗС

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 12:48 16.07.2026

В четверг, 16 июля, в Севастополе бензин будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Будет в свободной продаже топливо марки АИ-95 Ultra, – рассказал губернатор.

По его информации, заправить автомобили севастопольцы смогут по следующим адресам:

  • АЗС 60, Качинское шоссе, 2;
  • АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б;
  • АЗС 81, ул. Хрусталева, 62;
  • АЗС 84, проспект Столетовский, 5;
  • АЗС 161, село Гончарное, ул. Дрыгина, 16.
Узнайте больше:  13 июля: в свободной продаже топливо есть на пяти севастопольских АЗС

Ранее сообщалось, что в Севастополе в среду многие не успели заправиться бензином АИ-92 по полученным QR-кодам, поэтому их действие будет продлено на четверг.

источник: РИА Новости Крым

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