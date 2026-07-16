16 июля: где в Крыму есть бензин в свободной продаже

В четверг, 16 июля, в городах и районах Крыма будет бензин в свободной продаже на некоторых автозаправочных станциях.

Как сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков, с 10:00 начнется продажа бензина марки АИ-95 Ультра на двух АЗС «Атан» — в Белогорске и поселке Зуя.

В администрации Ялты рассказали, что топливо (бензин А-95 Ultra) сегодня будет на двух АЗС «Атан»: в Никите и Алупке. Заправка автомобилей начнется в 10:00, топлива хватит на 300 машин (при заправке по 20 литров).

В Алуште, по информации главы администрации города Галины Огневой, с 10:00 запланирована свободная реализация бензина марки 95+ на одной АЗС «Атан».

По информации и.о. главы администрации Евпатории Виталия Оганесяна, с 10:00 будет осуществляться продажа бензина марки АИ-95 Ультра на одной АЗС города.

Глава администрации Сак Юлия Предыбайло рассказала, что 16 июля бензин марки АИ-95 Ультра также будет с 10:00 на одной АЗС «Атан». Возможность заправить по 20 литров будет у 150 водителей.

Как сообщили в администрации Феодосии, в свободной продаже топливо сегодня будет на двух АЗС «Атан». Продавать бензин А-95 Ultra начнут также в 10:00.

В Крыму по-прежнему действуют введенные ранее ограничения: для заправки доступны до 20 литров топлива исключительно в бак автомобиля, заправка в канистры запрещена.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

источник: РИА Новости Крым

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