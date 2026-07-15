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Новости Республики

16 июля: где в Севастополе не будет света

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 18:00 15.07.2026

В четверг, 16 июля, в Севастополе будет временно ограничена подача электроэнергии на двух десятках улицах, а также в двух СНТ. Это связано с необходимостью выполнения неотложных работ, сообщили на предприятии «Севастопольэнерго».

В частности, в период с 09:00 до 16:00 на два часа света не будет по улицам Готская, Фиолентовское шоссе, Комбрига Потапова, Камышовое шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, пр. Эдельвейсовый, 3-я Эдельвейсовая, пер. 2-й Айвовый, Ближняя, а также в СНТ «Отрадный-2» и «Строитель».

С 09:00 до 12:00 без света останутся микрорайон Омега-2А; ул. Павла Корчагина и пр. Античный.

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С 10:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: ул. Перекопская, ул. Комсомольская, ул. Дзержинского.

Кроме того, с 09:00 до 18:30 отключат свет в селе Верхнесадовое на улицах Гагарина и Севастопольская, пер. Дорожный.

С полным списком адресов и номеров домов можно ознакомиться здесь.

Утром в среду в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Город вернулся к графику «3 через 3».

источник: РИА Новости Крым 

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