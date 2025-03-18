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16% крымских работодателей раздражает, как зумеры легко меняют работу
фото: pxhere.com

16% крымских работодателей раздражает, как зумеры легко меняют работу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:20 18.03.2025

Эйчаров в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из Крыма.

Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, каждый пятый HR-менеджер (20%) назвал безответственность и разгильдяйство. 16% обращают внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 12% — на необязательность и недисциплинированность. 10% кадровиков указывают на нежелание молодежи работать. 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями. 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

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25% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные».

Время проведения: 14 февраля — 13 марта 2025 года

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