16-летний «хакер» облапошил в Сети 42-летнего симферопольца

Симферопольские оперативники задержали юного «хакера» — подозревается в краже денег с банковского счета дистанционным способом.

В территориальный отдел полиции Симферополя поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой мошенников.

На одном из тематических Интернет-сайтов он выставил на продажу свадебное платье своей родственницы. Через некоторое время мужчине через мобильный мессенджер пришло сообщение со ссылкой якобы об электронной форме оплаты продаваемых им вещей. Заявитель перешел по ссылке, ввел номер принадлежащей ему карты банка для зачисления денежных средств, после чего ввел код подтверждения. После этого мужчина решил через «личный кабинет» банка проверить зачисление денежных средств, однако обнаружил отсутствие всех денег на своем счете, — рассказали в крымской полиции.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении дистанционного мошенничества задержан ранее не судимый 16-летний житель Краснодарского края. От задержанного получены признательные показания.

Полицейские по месту проживания подозреваемого провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли вещественные доказательства причастности парня к совершению преступления: компьютерную технику, мобильный телефон, сим-карты, а также данные об использовании в противоправной деятельности виртуальных сим-карт.

Следователем отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), — сообщили в МВД по РК.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.