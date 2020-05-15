16 мая — «Ночь музеев». В Крыму акцию проведут онлайн

В Министерстве культуры РК отмечают: в этом году учреждения сферы культуры и искусств Крыма обширную программу мероприятий в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» впервые проведут на популярных интернет-площадках.

Республиканские учреждения расширяют границы взаимодействия и активно задействуют виртуальные цифровые ресурсы. Мероприятия акции, которая пройдет 16 мая, будут доступны в режиме удаленного доступа. Все желающие смогут присоединиться к акции, не выходя из дома, и посмотреть интереснейшие прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы, театрализованные постановки и инсталляции. Благодаря насыщенной афише, дети и взрослые смогут узнать историю уникальных экспонатов, редких музейных предметов и книжных изданий, произведений искусства, интересные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне и ее героях, — цитирует пресс-служба министра культуры Республики Крым Арину Новосельскую.

По словам Арины Новосельской, каждое учреждение для аудитории подготовило свою специальную программу мероприятий, доступную на официальных веб-сайтах, страницах и сообществах в социальных сетях, каналах видеохостинга YouTube.

В частности, Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» на сайте и страницах соцсетей ВКонтакте и Facebook представит онлайн-программу «А потому, что в судьбах у России был Коктебель как заповедный Храм». Посетителей ждут прямые трансляции из музеев Коктебеля и Старого Крыма, видеоролики на темы: «Символы», «75 лет Великой Победы», «Хранители мира», «Улица Героя. Юный патриот Павел Косенко». Зрители увидят новую выставку «Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны». Для детей будут демонстрироваться мультфильмы военной тематики по мотивам рассказов Константина Паустовского.

В свою очередь, Центральный музей Тавриды подготовил на своем канале в YouTube виртуальный проект, посвященный 75-летию Великой Победы. Будет представлена видеоэкскурсия по выставке «Крым в Великой Отечественной войне: события и люди», экспонаты которой рассказывают о событиях, имевших стратегически важное значение для приближения Великой Победы, о людях, чья жизнь стала подвигом.

Также будут проведены традиционные «Музейные беседы» – видеорассказы о редких экспонатах из фондов музея, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Состоится видеопрезентация нового экспозиционного блока о Великой Отечественной войне и семейный мастер-класс.

Кроме того, Ливадийский дворец-музей проведет в Instagram бесплатный розыгрыш изданий для подписчиков, а в продолжение в прямом эфире состоится экскурсия по основным экспозициям музея. Также к 75-летию Великой Победы будет представлена тематическая онлайн-экскурсия «Ялта-45. Путь к Победе» и состоится онлайн-презентация выставки предметов, переданных музею к 75-летию Крымской конференции 1945 года. Мероприятия будут доступны на официальном сайте, страницах и в сообществах музея в соцсетях.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник примет участие в акции с программой виртуальных лекций, экскурсий и выставок, которые будут опубликованы на сайте и в соцсетях учреждения. Первый блок онлайн-мероприятий посвящен 75-летию Великой Победы: вниманию будут предложены спектакль «Первый из победных рубежей», видеоэкскурсия и лекция, объединенные темой Аджимушкая. Зрители совместно с актерами музейного театра побывают в подземном гарнизоне и на онлайн-экскурсии «Оборона Аджимушкайских каменоломен», где узнают о судьбе одного из руководителей обороны Аджимушкайских каменоломен, а из лекции сотрудников научной библиотеки получат сведения об исследователе Всеволоде Абрамове, посвятившем всю жизнь изучению Аджимушкайских событий.

Второй блок будет посвящен многовековой истории Керчи и откроется онлайн-выставкой живописных работ Анастасии Калюжной «Солнечный аккорд». Затем участники акции смогут посетить с видеоэкскурсиями Историко-археологический музей и Мелек-Чесменский курган, ознакомиться с материалами виртуальной выставки из Музея каменных древностей «Лапидарий».

В свою очередь, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник подготовил для размещения на своих страницах в соцсетях Facebook, Instagram и ВКонтакте, официальном сайте онлайн-выставку «Друзья и гости Белой дачи», онлайн-экскурсию по комнате Марии Чеховой, а также аудиоспектакль «Звуки чеховского дома». Так, на выставке посетители смогут увидеть фондовые предметы, которые нельзя посмотреть в постоянной экспозиции: живые строки, написанные в книге почетных гостей известными личностями, экспонаты, так или иначе связанные с именитыми гостями. Каждый желающий тоже сможет стать частью гостевого альбома, прислав скан или фотографию написанного от руки отзыва с автографом. Также будет проведена онлайн-экскурсия по третьему этажу Белой дачи, где расположена комната сестры писателя, первого директора Дома-музея Марии Чеховой (комната с аутентичной обстановкой недоступна для очного осмотра посетителями).

Крымский этнографический музей на сайте, страницах социальных сетей предлагает посетителям прослушать лекцию-презентацию «Символы славянской вышивки: на основе коллекции декоративного текстиля Крымского этнографического музея». Подготовлена и виртуальная выставка «Символы культурного пространства народов Крыма» об уникальных предметах, являющимися символами культурного наследия народов Крыма. Для подрастающего поколения будет проведено мероприятие «Цветок Победы», в ходе которого дети совместно с методистом музея Валерией Демидович смогут изготовить символ Дня Победы – красную гвоздику.

Программа Симферопольского художественного музея на официальном сайте и в социальных сетях включает в себя рассказ о коллекции музея, встречу с крымским художником Николаем Дудченко, онлайн-викторины и игры «Лабиринт искусства», а также мастер-класс для детей.

Помимо этого, Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем в рамках предстоящей акции будет представлена видеоэкскурсия «История одного раритета».

Алупкинским дворцово-парковым музеем-заповедником запланированы трансляции экскурсий по территории парка-памятника садово-паркового искусства «Алупкинский», тематические мастер-классы, лекции «Крымский мост» и «Как мы жили… Идеалы прошлого», виртуальная выставка «Запечатлённый подвиг. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», а также музыкальные фрагменты из рубрики «Музыка во дворце» и читаем вместе «Кот в сапогах».

Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» подготовил виртуальную выставку «Лица Победы», онлайн-экскурсию по залу Великой Отечественной войны Черноморского историко-краеведческого музея и мастер-классы по изготовлению макетов боевой техники: танка и самолета.

Более подробно с мероприятиями акции «Ночь музеев» можно ознакомиться на интерактивной Карте культурных событий Республики Крым , сайтах республиканских музеев или официальном сайте акции .

СПРАВКА: Федеральная культурно-образовательная акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в четырнадцатый раз. Организаторы акции: Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

фото: пресс-служба Министерства культуры РК