16 марта – годовщина Общекрымского референдума

16 марта — памятная дата — день Общекрымского референдума 2014 года. В Крыму проходят памятные мероприятия, звучат слова поздравлений.

Шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, — отметил в своем приветствии Глава Республики Сергей Аксёнов. — Все эти годы враги России и Крыма, как заведенные, повторяют, что референдум якобы проходил «под дулами автоматов». На самом деле нашим главным «оружием» были единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир на крымской земле, отстоять духовные и нравственные ценности, переданные нам предками. Мы голосовали за мечту. Но тем, кто сам понимает и признает только язык силы, кто отказывает другим в праве на выбор, а, по большому счету, и в праве на жизнь, понять это невозможно.

По заверению Аксёнова, события Крымской весны ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими целями и ценностями.

Что против такого народного движения к правде и справедливости бессильны любые политические технологии, основанные на лжи, обмане, запугивании и власти денег, любые санкции и блокады. Дорогие земляки! Благодарю вас за мужество, патриотизм и гражданскую зрелость, за поддержку, понимание и самоотверженный труд. Уверен, что эти прекрасные качества позволят нам и впредь успешно решать самые сложные и масштабные задачи. Будем работать, — подытожил Глава Крыма.

В свою очередь, спикер Госсовета РК Владимир Константинов подчеркнул, что в этот день 6 лет назад сбылась мечта нескольких поколений крымчан — о возвращении в Россию.

Мы с вами делали выбор не только за себя. Мы выбирали судьбу для будущих поколений крымчан. Мы были и остаёмся убеждены в том, что наши дети и внуки должны жить в мире и благополучии, в процветающем и безопасном Крыму, в котором нет места для неонацистских банд, возвеличивания бандер, пропаганде русофобии, возведённой в ранг государственной идеологии. Мы сделали такой выбор. И ни секунды не сомневаемся в его правильности, — заявил Владимир Константинов.

В своем приветствии он провел исторические и эмоциональные параллели с великими событиями в жизни нашей страны.

Шесть лет назад мы с вами пережили то же, что переживали наши соотечественники 9 мая 1945 года, когда была закончена самая страшная война в нашей истории. Мы с вами ощутили то, что испытал советский народ 12 апреля 1961 года, когда был совершён первый полёт человека в космос. 16 марта – это наш крымский День Победы, это наш крымский Космос. То ощущение абсолютного счастья, которое сопровождало нас в этот день, не покинет нас никогда, — подчеркнул глава крымского парламента.



По его словам, чем более отдаляемся мы от славных дней Крымской весны, тем более их эмоциональное восприятие сменяется осознанием глубины и масштаба того, что было сделано.