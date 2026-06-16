160 севастопольских вожатых работают в детских лагерях

Летняя оздоровительная кампания в Севастополе набирает обороты. 160 вожатых – бойцов Российских студенческих отрядов – уже трудятся в региональных и всероссийских детских оздоровительных лагерях. Вожатые распределены по семи учреждениям: «Ласпи», «Горный», «Звездный», «Корсунь», «Алькадар», «Радуга», Всероссийский детский центр «Орленок», «Мандарин», «Дельфин.ру». Всего за летнюю оздоровительную кампанию 2026 года планируется к трудоустройству порядка 400 вожатых.

Также этим летом на должности помощников вожатых в детском оздоровительном лагере «Алькадар» трудоустроены 10 участников Губернаторских школьных трудовых отрядов. Для ребят в возрасте от 14 до 17 лет это первая официальная работа, которая позволяет получить ценный опыт педагогической деятельности и социально значимого общения.

Вожатый — это не просто работа, это призвание. Наши бойцы проходят комплексную подготовку, принимают участие в разработке тематических смен и школ вожатского мастерства. Они знают, как найти подход к каждому ребенку, как организовать досуг и при этом сохранить безопасность. Главная миссия всех нас — сделать лето для детей не только запоминающимся, но и наполнить его смыслом. Мы учим дружить, открывать новое, гордиться своей страной, — отметила руководитель студенческих отрядов Севастополя, член Общественной палаты города Дарья Денисова.

Вожатые Севастополя совместно с управлением по делам молодежи, департаментом образования и науки и другими партнерами разработали насыщенные план-сетки для каждой смены. Для ребят подготовлены тематические смены: «Гордись и береги», «Время первых», «Юный моряк», «В дружбе народов — единство России», «Юнармейские нормативы» и «Спорт — норма жизни». Каждая смена направлена на патриотическое воспитание, развитие лидерских качеств, формирование здорового образа жизни и уважения к культуре народов России.

Работа с детьми — это не просто обязанность, это огромная ответственность и счастье одновременно. Каждый день, проводя с ребятами, мы понимаем: мы не просто развлекаем или следим за порядком — мы формируем их взгляды, ценности, привычки. Подрастающее поколение — это наше будущее. И если мы сможем научить их дружить, уважать друг друга, видеть прекрасное, верить в себя, то завтрашний день страны будет в надежных руках, — поделилась Алена Мотейко из педагогического отряда «Стальные Львы», этим летом она работает в детском оздоровительном лагере «Ласпи».

Напомним, присоединиться к движению Российских студенческих отрядов, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты в России и за рубежом можно, заполнив форму на сайте трудкрут.com или по телефону колл-центра РСО: 8 800 770-0-117.

источник: Правительство Севастополя

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