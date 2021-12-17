166 лет назад в Симферополе было открыто первое пожарное депо и пожарная каланча

166 лет назад 17 декабря (по старому стилю 3 декабря) в 1855 году в Симферополе было открыто первое пожарное депо и пожарная каланча.

Причиной для создания пожарной команды стала Крымская война 1853-1856 г. Города полуострова, охваченные огнем боевых действий, остро нуждались в защите от пожаров, а также в обеспечение пожарной безопасности на складах с военными припасами, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Первая пожарная команда состояла из 72-х огнеборцев, на вооружении которых было 17 пожарных инструментов, а также 35 лошадей для пожарного обоза. Целью создания пожарной команды являлась охрана города Симферополь, переполненного раненными от пожаров, а также обеспечение пожарной безопасности на складах с военными припасами.

Среди первых огнеборцев крымской столицы были сапожники, каменщики, плотники. Охранять город от огня шли те кто был не безразличен родному городу и безопасности людей. 166 лет назад эти люди в добровольном порядке по графику дежурили в пожарном депо. Рабочий день длился огнеборцев длился 15-16 часов. Располагалась первая пожарная команда между улицами Долгоруковская и Александровская в специально отремонтированной жандармской конюшне.

Труд пожарных всегда был сопряжен с риском для жизни, именно поэтому за героизм, проявленный при тушении пожаров, за хорошую профилактическую работу, а также успешное перевооружение частей, пожарная команда г. Симферополя была занесена на Доску почета. Кроме этого, в первые месяцы Великой Отечественной войны за успешные действия по предупреждению и ликвидации пожаров во время налетов вражеской авиации 80 бойцов и командиров пожарной охраны были награждены боевыми орденами и медалями, — подчёркивает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев. — Стоит отметить, что с каждым годом совершенствовалась и боевая подготовка пожарных, а также были достигнуты значительные успехи и в развитии пожарного дела. В результате изменилась и техническая оснащенность пожарной части города, старую пожарную технику сменили новые машины и механизмы, повысилась боеготовность пожарных, улучшилась профилактическая работа.

По словам Сергея Садаклиева, в настоящее время пожарная охрана на полуострове представлена Федеральной противопожарной службой и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». Подразделения ФПС расположены в крупных городах, а подразделения ГКУ РК – большей частью в сельской местности.

Работа федеральной и субъектовой пожарных служб ведётся в самом тесном взаимодействии. Сотрудники чрезвычайного ведомства ежедневно оказывают помощь населению полуострова в борьбе с огнем, а также проводят мероприятия, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, — говорит министр.

иллюстрации: пресс-служба МЧС России в Крыму

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