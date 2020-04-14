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17-18 апреля в Севастополе - форум SYNERGY ONLINE FORUM

17-18 апреля в Севастополе — форум SYNERGY ONLINE FORUM

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:46 14.04.2020

SYNERGY ONLINE FORUM – самый масштабный онлайн-форум с антикризисными мерами и решениями, говорят организаторы, 17 и 18 апреля пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства города Севастополя и Центра «Мой бизнес».

В течение двух дней пройдёт онлайн-трансляция с пяти площадок, 30 тематических онлайн-секций, где вас ждут выступления более чем 100 ведущих экспертов, спикеров и предпринимателей. Совместная работа, панельные дискуссии с решениями для каждой отрасли и коллективная генерация идей по выходу из кризиса. Обмен успешными кейсами и мерами поддержки бизнеса. Как изменится мир после пандемии коронавируса? Как организовать свою жизнь в новых условиях? Как спасти свой бизнес и не потерять работу? — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

При подаче заявки на регистрацию через Центр «Мой бизнес» города Севастополя – участие в Форуме бесплатное! Регистрируйтесь по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» города Севастополя +7(8692)22-92-92 или по ссылке: https://clck.ru/Mwzj2

17-18 апреля в Севастополе - форум SYNERGY ONLINE FORUM

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