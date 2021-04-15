17 апреля в Севастополе состоится первый в этом году общегородской субботник

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева 17 апреля в 10:00 состоится первый в этом году общегородской субботник. В нем примут участие не только чиновники и коммунальщики. Правительство города приглашает всех севастопольцев принять участие в уборке города.
Для сбора и вывоза мусора будет выделена специализированная техника регионального оператора ООО «Благоустройство города «Севастополь».
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Места проведения субботника:
Ленинский район:
Территории, прилегающие к помещениям судебных участков,
Бухта карантинная,
Дорожки у сквера 5-го Бастиона,
Зеленая зона в районе Славянского рынка (со стороны ул. Хрусталева),
Зеленая зона возле д. № 3 по пр. Ген. Острякова (напротив д. № 7 по пр. Ген. Острякова),
Ул. 3-я Сарандинаки, в районе д. № 23 (район пещерного храма),
Пр. Генерала Острякова, д. № 65 (бывшая стоянка),
Территория напротив д. № 17 по пр. Ген. Острякова,
Территория Городской больницы № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка,
Территория вдоль дороги дублера по пр. Ген. Острякова от д. № 227Б до ул. Ген. Лебедя,
Территория между Гоголя 51, 47 и ул. Степаненко, 4.
Нахимовский район:
Ул. Ген. Жидилова (Морякам 114 батареи),
Парк 35-летия Победы (лесная зона),
Ул. Бородинская,
Дикий пляж Любимовка (от ул. Федоровская до гарнизона Бельбек),
Площадь Ластовая, 3,
Ул. 3-я Бастионная, 4,
Гагаринский район:
Дикий пляж Солдатский,
Голубая бухта (территория в районе пляжа),
Камышовое шоссе (лесополоса в районе ул. Ирисовая, 2),
Территория от ост. Маяк до СТ «Мечта» (Фиолентовское шоссе),
Территория в районе ул. Колобова, д. № 22,
Античный тракт,
Балаклавский район:
Зеленая зона от Свято-Георгиевского монастыря до СТ «Успех»,
Территория управления на Новикова.
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