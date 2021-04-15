17 апреля в Севастополе состоится первый в этом году общегородской субботник

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева 17 апреля в 10:00 состоится первый в этом году общегородской субботник. В нем примут участие не только чиновники и коммунальщики. Правительство города приглашает всех севастопольцев принять участие в уборке города.

Для сбора и вывоза мусора будет выделена специализированная техника регионального оператора ООО «Благоустройство города «Севастополь».

Места проведения субботника:

Ленинский район:

Территории, прилегающие к помещениям судебных участков,

Бухта карантинная,

Дорожки у сквера 5-го Бастиона,

Зеленая зона в районе Славянского рынка (со стороны ул. Хрусталева),

Зеленая зона возле д. № 3 по пр. Ген. Острякова (напротив д. № 7 по пр. Ген. Острякова),

Ул. 3-я Сарандинаки, в районе д. № 23 (район пещерного храма),

Пр. Генерала Острякова, д. № 65 (бывшая стоянка),

Территория напротив д. № 17 по пр. Ген. Острякова,

Территория Городской больницы № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка,

Территория вдоль дороги дублера по пр. Ген. Острякова от д. № 227Б до ул. Ген. Лебедя,

Территория между Гоголя 51, 47 и ул. Степаненко, 4.

Нахимовский район:

Ул. Ген. Жидилова (Морякам 114 батареи),

Парк 35-летия Победы (лесная зона),

Ул. Бородинская,

Дикий пляж Любимовка (от ул. Федоровская до гарнизона Бельбек),

Площадь Ластовая, 3,

Ул. 3-я Бастионная, 4,

Гагаринский район:

Дикий пляж Солдатский,

Голубая бухта (территория в районе пляжа),

Камышовое шоссе (лесополоса в районе ул. Ирисовая, 2),

Территория от ост. Маяк до СТ «Мечта» (Фиолентовское шоссе),

Территория в районе ул. Колобова, д. № 22,

Античный тракт,

Балаклавский район:

Зеленая зона от Свято-Георгиевского монастыря до СТ «Успех»,

Территория управления на Новикова.