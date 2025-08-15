17 августа рядом с Землёй пролетит астероид. Потенциально опасный...

Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа в 12:03 мск на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов, – сказано в сообщении.

Астрономы подчеркнули, что к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Объект является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров.

Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября, — уточнили в сообщении.

Астероид был обнаружен только 1 августа текущего года. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен, говорят специалисты.

Вероятность захвата астероида гравитационным полем планеты очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения камня с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли, – рассказали астрономы.

Ученые напомнили, что наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера – кратера Бэрринджера, расположенного на территории США.

