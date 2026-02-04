Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | 17 февраля в Севастополе — приём предпринимателей
Новости Республики
17 февраля в Севастополе - приём предпринимателей

17 февраля в Севастополе — приём предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:32 04.02.2026

17 февраля первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии и.о. заместителя Губернатора Севастополя Дениса Профатилова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведёт личный приём представителей бизнеса.

Приём будет проходить по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

  • при предоставлении государственных услуг;
  • в случае невыдачи разрешительных документов;
  • при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
  • в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
  • при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

В зависимости от тематики обращений на приёме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

ВНИМАНИЕ! Запись на приём осуществляется до 13 февраля только по предварительной регистрации: ССЫЛКА

Дата: 17 февраля
Время: 16:30 — 17:30
Центр «Мой Бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)

По вопросу предварительной записи на приём также можно обратиться по телефону: +7(8692) 53-02-14 или +7 (8692) 99-97-03

17 февраля в Севастополе - приём предпринимателей

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.