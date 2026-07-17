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Новости Республики

17 июля: где в Крыму можно свободно купить бензин

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 11:26 17.07.2026

В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.

Симферополь

  • Симферополь, Севастопольская улица, 261
  • Симферополь, Русская улица, 136Д

Симферопольский район

  • Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115А

Феодосия — Керчь

  • Феодосия, Керченское шоссе, 1А
  • Феодосия, улица Челнокова, 2А
  • пгт Ленино, Шоссейная улица, 21
  • Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27
Узнайте больше:  13 июля: в свободной продаже топливо есть на пяти севастопольских АЗС

Бахчисарай

  • Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А
  • Бахчисарай, улица Мира, 2А
  • Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18

Евпатория

  • Евпатория, Красноярское шоссе, 22А

Алушта

  • Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5В
  • Алушта, Судакская улица

Ялта

  • Ялта, пгт Массандра

Нижнегорский район

  • пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А

источник: РИА Новости Крым 

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