17 июля: где в Крыму можно свободно купить бензин

В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.

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