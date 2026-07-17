17 июля: где в Крыму можно свободно купить бензин

В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.
Симферополь
- Симферополь, Севастопольская улица, 261
- Симферополь, Русская улица, 136Д
Симферопольский район
- Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115А
Феодосия — Керчь
- Феодосия, Керченское шоссе, 1А
- Феодосия, улица Челнокова, 2А
- пгт Ленино, Шоссейная улица, 21
- Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27
Бахчисарай
- Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А
- Бахчисарай, улица Мира, 2А
- Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18
Евпатория
- Евпатория, Красноярское шоссе, 22А
Алушта
- Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5В
- Алушта, Судакская улица
Ялта
- Ялта, пгт Массандра
Нижнегорский район
- пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: топливо в Крыму