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Новости Республики

17 июля: где в Крыму не будет воды в пятницу

Опубликовал: news-parser в Водоснабжение Крыма 10:56 17.07.2026

Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах «Крымэнерго». Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма». В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и Дубки.

  • Белогорский филиал. Воды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние Орешники
  • Джанкойский филиал. Отключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский район
  • Евпаторийский филиал. В пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30
  • Ленинский филиал. Воды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино — дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье — ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.Тернопольская.
  • Феодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.
Узнайте больше:  12 июля: в Крыму ограничат водоснабжение в ряде городов и районов

источник: РИА Новости Крым

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