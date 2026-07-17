Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах «Крымэнерго». Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма». В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и Дубки.

17 июля: где в Крыму не будет воды в пятницу

17 июля: где в Крыму не будет воды в пятницу

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