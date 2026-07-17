17 июля: где в Крыму не будет воды в пятницу

Несколько районов Крыма в пятницу, 17 июля, частично остались без водоснабжения из-за ремонта на объектах «Крымэнерго». Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма». В Симферополе из-за ремонтов отключены насосные станции на улицах Зои Рухадзе, Русская, в мкрн Ак-Мечеть и Дубки.
- Белогорский филиал. Воды не будет ориентировочно до 17:00 в селе Верхние Орешники
- Джанкойский филиал. Отключен Красногвардейский район (частично) и Нижнегорский район
- Евпаторийский филиал. В пгт. Новоозерное и пгт. Мирный вода будет подаваться с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30
- Ленинский филиал. Воды не будет ориентировочно до 17:00 в г. Щелкино — дома №40, 41, 49, 47, 1/А, Общ.№1, 2 и с.Чистополье — ул.Гоцуляка, ул.Виноградная, ул.Молодёжная, ул.Тернопольская.
- Феодосийский филиал – водоснабжение отсутствует в с. Отважное.
источник: РИА Новости Крым
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