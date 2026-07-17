Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Водоснабжение Крыма | 17 июля: в семи городах и районах Крыма отключено водоснабжение
Новости Республики

17 июля: в семи городах и районах Крыма отключено водоснабжение

Опубликовал: news-parser в Водоснабжение Крыма 11:37 17.07.2026

В пятницу, 17 июля, в семи муниципалитетах Крыма ограничили водоснабжение 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Такая ситуация связана с аварийно-ремонтными работами на сетях. Так, в Симферополе произошла авария на сетях «Крымэнерго». В городе не работают четыре насосные станции. Они расположены в Ак-Мечети и Дубках, а также на улицах Зои Рухадзе и Русской.

В алуштинском селе Кипарисное воды не будет ориентировочно до часа дня. В селе Верхние Орешники Белогорского района ограничения будут действовать примерно до пяти вечера. Джанкойский район остается без воды из-за аварии на сетях «Крымэнерго». Ограничения также действуют в Нижнегорском районе и частично в Красногвардейском.

Узнайте больше:  17 июля: где в Крыму не будет воды в пятницу

Кроме того, ограничения действуют в Новоозерном и Мирном в Евпатории.

Подача воды будет осуществляться по следующему графику: с 05:30 до 10:30; с 17:30 до 22:30, – говорится в сообщении.

Воду отключили примерно до пяти вечера в Щелкино и Чистополье Ленинского района.

источник: Комсомольская правда Крым

Просмотры: 32

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.