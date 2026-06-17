Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | 17 июня: бензин и дизель в Саках
Новости Республики

17 июня: бензин и дизель в Саках

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 10:42 17.06.2026

Бензин и дизельное топливо в Саках в среду можно приобрести на трех автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло:

С 10.00 в продаже на АЗС «АТАН»
  • по Евпаторийскому шоссе, 79Б – бензин Аи-92, ориентировочно на 150 машин;
  • по Евпаторийское шоссе, 80В – бензин Аи-92 – ориентировочно на 150 машин, Аи-95 «Ультра» – ориентировочно на 200 машин, ДТ ультра – ориентировочно на 200 машин.
С 17:00 в продаже на АЗС «ТЭС»
  • бензин Аи-92 – ориентировочно 100 автомобилей.

Напоминаю продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, – написала мэр. 

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.