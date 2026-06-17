17 июня: бензин и дизель в Саках

Бензин и дизельное топливо в Саках в среду можно приобрести на трех автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло:
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по Евпаторийскому шоссе, 79Б – бензин Аи-92, ориентировочно на 150 машин;
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по Евпаторийское шоссе, 80В – бензин Аи-92 – ориентировочно на 150 машин, Аи-95 «Ультра» – ориентировочно на 200 машин, ДТ ультра – ориентировочно на 200 машин.
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бензин Аи-92 – ориентировочно 100 автомобилей.
Напоминаю продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, – написала мэр.
источник: РИА Новости Крым
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