17 июня: бензин и дизель в Саках

Напоминаю продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, – написала мэр.

Бензин и дизельное топливо в Саках в среду можно приобрести на трех автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло:

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