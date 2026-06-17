17 июня: где купить топливо в Судаке

Топливо в свободной продаже в Судаке в среду, 17 июня, можно купить на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев. По данным мэра, к свободной продаже топливо будет доступно с 10 часов утра по адресам:

Восточное Шоссе. Там можно приобрети бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-95 Ультра и дизель «Ультра»;

Феодосийское шоссе, 14 – бензин марки АИ-92 и дизель «Ультра»;

На АЗС «ТЭС» по Феодосийское шоссе, 12А – бензин марок АИ-92 — три тонны, АИ-95NP — три тонны, а также ДТ NP в объеме трех тонн.

К заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства, – напомнил Чебышев.

СПРАВКА: в Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.

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