17 июня: где можно купить бензин и дизельное топливо в Севастополе

Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, с 10:00 на 9 заправках «АТАН» будет в свободной продаже бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100:
- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra)
- АЗС 68 ул.Горпищенко, 155 (АИ-92)
- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100)
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
- АЗС 89, Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra)
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)
- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)
- Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1
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Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3
Также на всех АЗС «ТЭС» сегодня в свободной продаже есть дизельное топливо «New Power». Ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.
источник: РИА Новости Крым
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