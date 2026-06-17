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17 июня: где можно купить бензин и дизельное топливо в Севастополе

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 10:49 17.06.2026

Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, с 10:00 на 9 заправках «АТАН» будет в свободной продаже бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100:

  • АЗС 60 Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 68 ул.Горпищенко, 155 (АИ-92)
  • АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  • АЗС 89, Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)
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Продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» в среду производится по QR-кодам. В свободной продаже бензин есть на заправках этой сети по двум адресам:
  • Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1
  • Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3

Также на всех АЗС «ТЭС» сегодня в свободной продаже есть дизельное топливо «New Power». Ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.

источник: РИА Новости Крым

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